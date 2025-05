Sempre decisivo e ancora in doppia cifra, mercoledì però il test più importante: così il fuoco di Pulisic è pronto a divampare

Sì, è sempre il solito Milan. Prima va sotto con Orsolini (forse immeritatamente), poi grazie ai cambi e cambio modulo, Conceiçao riesce ancora una volta a strappare l'ennesima rimonta stagionale. E' un record, ed è sicuramente un fatto positivo: da situazioni di svantaggio il Milan ha saputo ottenere ben 19 punti. Tantissimo. Tutto questo grazie soprattutto all'impatto clamoroso di Christian Pulisic, ieri decisivo con gol e assist. In rossonero, l'americano sta vivendo uno dei migliori momenti della propria carriera. Questi numeri non possono essere un caso.

Numeri da Top Player

Sì, perchè Christian Pulisic, nella sua seconda stagione con il Milan, ha totalizzato finora ben 17 gol e 10 assist stagionali: numeri davvero impressionanti per un esterno offensivo, spesso impiegato anche in ruoli di sacrificio a centrocampo, con compiti difensivi non da poco. Nonostante un periodo in cui è apparso visibilmente affaticato, comprensibile, visto il grande dispendio di energie e i tanti minuti in campo, ieri ha offerto l’ennesima prestazione da protagonista, siglando un gol e servendo l’assist per Gimenez. Un giocatore diventato centrale nel progetto tecnico rossonero, capace di incidere anche nei momenti più delicati della stagione.

Che coppia con Leao! Insieme in Serie A i migliori assist-man

Pulisic e Leao formano una coppia di pura qualità, corsa ed intensità, con l’americano spesso a sinistra e il portoghese largo a destra. Un duo capace di accendere il Milan nei momenti più complicati e decisivi della stagione. Insieme hanno spesso fatto la differenza, come nella finale di Supercoppa Italiana in Arabia contro l’Inter, con l’assist perfetto di Leao per Abraham, e la girata vincente di Pulisic in occasione del 2-2. Ma anche in Serie A, i due stanno viaggiando su ottimi numeri, confermando una stagione di grande impatto sia dal punto di vista realizzativo che creativo.

Tutto questo può e deve essere un segnale incoraggiante per mercoledì, quando i rossoneri si giocheranno la finale di Coppa Italia: un palcoscenico dove talento, lucidità e freddezza faranno la differenza, i rossoneri dovranno rispondere anche a quanto fatto vedere dai rivali di sempre. L'Inter in finale di Champions potrà forse essere uno stimolo in più per chiudere questa stagione, così lunga e controversa, al meglio. Con Pulisic e Leao così, il Milan può sognare il secondo titolo stagionale.