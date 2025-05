MN - Sandri: "Oggi bella emozione e bella partita. Rigore? Ringrazio Chaka che me l'ha lasciato"

vedi letture

Mattia Sandri, che ha deciso la partita con un calcio di rigore tirato molto bene, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-SPAL, match d’andata dei Play Out di Serie C. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Cosa vi lascia questa prima sfida? Cosa pensi che sia andato bene e cosa c’è invece da migliorare in vista del ritorno?

“Oggi è stata una bella emozione ed una bella partita. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che avevamo preparato, infatti secondo me abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più ma ci poteva anche stare, la SPAL ha fatto cambi importanti. È stata una bella partita e adesso ci prepariamo per l’altra finale che ci manca”.

Come ti trovi da regista a centrocampo?

“Io ho sempre fatto il play, è sempre stato il mio ruolo naturale. Poi quest’anno per varie situazioni abbiamo fatto ruoli diversi, mi sono sempre messo a disposizione degli allenatori. Oggi mi sono trovato veramente bene, anche perché nel primo tempo abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana e il risultato penso sia sotto gli occhi di tutti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più però ci poteva stare”.

Che calciassi tu un eventuale rigore era già deciso?

“In settimana abbiamo provato io e Chaka. Quando non c’è Franci (Camarda, ndr) non c’è un rigorista prestabilito, però in settimana li proviamo io e Chaka e in quel momento me la sentivo ed è andata bene. Ringrazio Chaka per avermi lasciato il rigore, è andata bene”.