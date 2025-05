MN - Ceccarini: "Su Theo la situazione rinnovo è abbastanza delineata"

Tra campo e mercato, il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, fa il punto in casa Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Anche Theo Hernandez è in scadenza 2026

"Su di lui la situazione è abbastanza delineata, penso proprio che Theo alla fine della stagione andrà via. Queste almeno sono le indicazioni a oggi".

LE PAROLE DI GIORGIO FURLANI SU MERCATO E RINNOVI

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna.

Queste le sue dichiarazioni:

Nel caso in cui non dovesse arrivare il quarto posto cambierebbe qualcosa a livello di budget per il mercato e i rinnovi?

“Quello che cambia è l’insoddisfazione di non essere in quella che storicamente è la casa del Milan, la Champions League. Mi focalizzerei sulla delusione sia del mio ruolo e sia dal punto di vista del tifoso di non andare in Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile”.

Quindi i tifosi possono stare tranquilli su eventuali cessioni?

“Non ci sarà un cambio di strategie dettato dall'urgenza data dal non essere in Champions League”.

Sul mercato:

"Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi".