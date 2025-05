esclusiva mn Ceccarini: "Theo? L'indicazione a oggi è che andrà via. Maignan, il discorso rinnovo si è fermato"

vedi letture

Tra campo e mercato, il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, fa il punto in casa Milan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Si muove qualcosa sul mercato del Milan?

"Prima di tutto dev'essere scelto il direttore sportivo, poi l'allenatore. Credo che il Milan abbia in testa nomi di allenatori liberi, come Allegri e Sarri. Magari De Zerbi potrebbe entrare in questa logica. Oggi sono tutte ipotesi che devono passare dalla scelta finale del direttore sportivo".

Ci sono possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina dei rossoneri?

"La vedo difficile, sinceramente. Ha un contratto col Napoli e farà sicuramente una chiacchierata con De Laurentiis ma per ora è una delle ipotesi più difficili in assoluto".

La Coppa Italia può cambiare il destino di Conceiçao?

"All'inizio della stagione pensavo che anche Fonseca facesse un percorso diverso e poi è andata come è andata. Conceiçao è partito benissimo, ha avuto la Supercoppa poi alti e bassi in campionato. Dalla sua potrebbe chiudere la stagione con due trofei. Dipende tutto dalla società”.

Intanto a maggio non è stato ancora trovato un direttore sportivo

"È sempre preferibile una scelta ponderata bene piuttosto che venga messa in discussione più avanti. Se scegli un direttore sportivo devi essere convinto al 100% e devi avere tutte le valutazioni del caso. A volte è meglio prendersi un giorno in più per scegliere la figura giusta".

Capitolo giocatori: a che punto è la situazione rinnovo di Maignan?

"Da quel che mi risulta erano vicinissimi all'accordo, poi il discorso si è fermato. È un grande portiere e se dovesse arrivare una super offerta la prenderanno in considerazione. Nel frattempo sono stati visionati altri portieri come Chevalier, ma anche altri".

Anche Theo Hernandez è in scadenza 2026

"Su di lui la situazione è abbastanza delineata, penso proprio che Theo alla fine della stagione andrà via. Queste almeno sono le indicazioni a oggi".

Finale di Coppa Italia, cosa ci dobbiamo aspettare?

"Bellissima finale, combattutissima. Credo che il Milan abbia dimostrato come in Supercoppa che nelle partite importanti c'è. In questo tipo di manifestazioni il Milan oggi è un avversario estremamente pericoloso. Partita comunque equilibratissima, Italiano ha fatto qualcosa di straordinario a Bologna: ho visto una squadra con identità, con un bel gioco. Vedo un grande equilibrio".

A proposito di Italiano, anche lui è stato accostato al Milan

"Per me resta a Bologna. Il club sta cercando di allungargli il contratto. Italiano sta dimostrando di essere un allenatore da squadra top ma in questo momento non ho riscontri che ci possano essere situazioni diverse. La volontà di Italiano e del Bologna a oggi è quella di continuare insieme".