live mn Milan Futuro-SPAL (1-0): i rossoneri vincono meritatamente. Si deciderà tutto la prossima settimana

Il primo round dei Play Out di Serie C va al Milan Futuro: i rossoneri vincono 1-0 con gol di Sandri su rigore nella prima frazione di gioco. Partita coraggiosa della squadra di Oddo, sempre sul pezzo e con tanta voglia di fare: un secondo gol non sarebbe stato immeritato ma è fondamentale comunque aver vinto. Ora la prossima settimana saranno utili due risultati su tre!

95' Triplice fischio, Milan Futuro batte SPAL 1-0: decide il gol di Sandri su rigore. Si deciderà tutto la prossima settimana in casa della SPAL.

94' Cambio per il Milan Futuro: fuori Sandri e dentro Victor.

94' Omoregbe atterrato al limite dell'area mentre era lanciato verso la porta, per l'arbitro non c'è nulla.

92' Assalto finale della SPAL, rossoneri tutti nella propria metà campo.

91' Chiusura decisiva di Quirini in area su un cross dalla destra. Il Milan Futuro ha rischiato!

90' Cinque minuti di recupero.

89' Ultime battute del match, ora bisogna saper soffrire e dare tutto.

86' Cambio per il Milan: esce Ianesi ed entra Omoregbe.

85' Ammonito Sandri.

85' Pressing di Turco che intercetta il rinvio del portiere avversario e tiene lì la SPAL. Grande grinta anche di chi è subentrato.

85' SPAL momentaneamente in dieci con Arena ancora fuori.

83' Problemi per Arena ma la SPAL ha finito i cambi. Entra in campo lo staff medico degli ospiti.

81' Milan Futuro ad un passo dal raddoppio! Quirini va sul fondo, infermabile, e mette in mezzo: in area di porta non arriva la stoccata vincente e allontana la SPAL!

78' Lancio per Antenucci che mette giù in un fazzoletto e tira in modo sporco: Nava salva ma era fuorigioco.

77' Vediamo se i cambi sortiranno qualche effetto ora che la SPAL stava preparando l'assalto finale.

76' Ecco i cambi di Oddo: entrano Malaspina, Turco e Sia. Fuori Branca, Chaka Traore e Alesi.

75' Non ce la fa più Branca, dovrebbe essere pronto il cambio.

74' Super salvataggio di Bartesaghi su un tiro-cross di Ntenda. Il Milan Futuro ora soffre, spinge la SPAL! E Oddo prepara i cambi.

73' Bozzolan recupera palla in posizione molto pericolosa ma l'arbitro fischia fallo per la SPAL. L'esterno rossonero non è per niente d'accordo.

72' Ammonito Branca per un intervento duro e in ritardo su Ntenda.

71' Ultimo cambio per la SPAL: fuori Calamai, dentro Zammarini.

70' Ammonito Ianesi per una trattenuta un po' troppo evidente.

69' Corner di Sandri e colpo di testa di Minotti che aveva preso bene il tempo: il tiro viene deviato da un avversario e poi bloccato dal portiere.

68' Fiordaliso fa ostruzione su Quirini, pronto a partire in contropiede, e poi rimane a terra simulando un po'. Nel prosieguo dell'azione bartesaghi conquista un corner di voglia e grinta, inducendo l'avversario all'errore.

67' Rientra in campo il numero 41 rossonero, sembra farcela.

66' Rimane a terra Quirini, per lui un problema alla caviglia. Interviene lo staff medico rossonero.

65' L'ingresso di Antenucci ha un po' abbassato la difesa rossonera, che ora deve gestire le folate della SPAL.

63' Milan Futuro ora un po' confusionario in attacco, Chaka Traore e Ianesi non danno riferimenti ma è evidente che dopo un'ora a ritmi molto alti manca un po' di lucidità quando c'è da lavorare spalle alla porta.

62' Traore scalciato al limite dell'area, per l'arbitro non c'è niente.

60' Doppio cambio SPAL: dentro Antenucci e Karlsson, fuori Molina e Parigini. Occhio al bomber molisano, vero pezzo di storia della SPAL.

59' Cross in mezzo, Galeotti in uscita prende palla e Chaka Traore. Il calciatore del Milan, travolto dal portiere, rimane a terra.

58' Ianesi, sempre molto bravo a svariare sul fronte d'attacco, guadagna un bel calcio di punizione sulla trequarti della SPAL. Possibilità per trovare il secondo gol su calcio piazzato.

56' Rimane a terra Molina dopo un contatto con Minotti.

55' Ancora Milan Futuro pericoloso! Pressing alto efficace, ribaltamento di fronte veloce ma Chaka Traore scivola al momento del tiro dal limite: blocca con facilità il portiere della SPAL.

54' Verticalizzazione super di Sandri per Chaka Traore in area, il numero 28 difetta nell'aggancio proprio sul più bello.

53' Sugli sviluppi del corner Ianesi prova il destro fortissimo, fa muro la difesa della SPAL e poi Quirini non arriva sulla palla vagante in area. Milan Futuro ancora pericoloso.

52' Cross di Bozzolan deviato in corner. Milan Futuro alla battuta dell'ennesimo angolo del match.

51' Alesi prova il destro dal limite dopo un traversone basso di Quirino, primo tentativo del Milan Futuro in questo secondo tempo. Palla alta e di molto.

50' Rossoneri con ritmi sensibilmente più bassi in questo avvio di ripresa.

49' Scintille in campo, giocatori della SPAL sempre molto nervosi.

47' Ospiti entrati in campo con tutt'altro piglio. Ora il Milan Futuro dovrà essere bravo a gestire e colpire al momento giusto.

46' Comincia la ripresa, il primo possesso è per la SPAL.

- Doppio cambio per la SPAL all'intervallo: dentro Haoudi e Awua. Fuori Paghera e Spini.

Solo Milan Futuro in questi primi 45 minuti di gioco: grande approccio dei rossoneri che hanno schiacciato la SPAL per tutto il primo tempo. Il rigore di Sandri corona una prestazione di alto livello, ma per occasione create i ragazzi di Oddo avrebbero meritato almeno un altro gol. Ora la ripresa andrà giocata con intelligenza e tanto cuore, consci che gli ospiti cercheranno di reagire.

46' Brutta entrata di Fiordaliso su Branca, totalmente gratuita. L'arbitro lascia correre e poi fischia la fine del primo tempo. Il rossonero rimane a terra dopo aver preso una ginocchiata alla schiena.

45' Un minuto di recupero.

44' Azione personale di Ntenda che entra in area da sinistra e da posizione defilata prova il tiro: fuori. Primo pericolo creato dalla SPAL.

42' Recupero splendido di Bozzolan in scivolata! L'esterno segue l'avversario per tutto il campo e sbroglia una situazione potenzialmente molto pericolosa al limite dell'area. Grande impegno e sacrificio da parte di tutti i rossoneri!

40' Si fa vedere un po' anche la SPAL, per ora i rossoneri tengono fisicamente.

38' Botta da fuori di Chaka Traore che colpisce al volto Fiordaliso: il giocatore della SPAL rimane a terra.

35' Vantaggio meritatissimo dei rossoneri, protagonisti in questo primo tempo a senso unico. Ma è ancora lunghissima e bisogna mantenere questa concentrazione.

34' GGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DEL MILAN FUTURO! MATTIA SANDRI NON SBAGLIA DAGLI 11 METRI! Vantaggio più che meritato, 1-0!

32' RIGORE PER IL MILAN FUTURO! Fallo da dietro su Chaka Traore, bravissimo a difendere palla in area. Non ha dubbi l'arbitro, è penalty!

30' Bel contropiede Milan Futuro da destra a sinistra, cross di Bozzolan e Ianesi non ci arriva di testa per pochi cm. Era una buona occasione.

28' Ancora una conclusione da fuori di Sandri: centrale. Milan Futuro che prova spesso la conclusione da lontano.

27' Bozzolan non al meglio, da valutare le sue condizioni.

27' Branca prova il gol dell'anno con un tocco volante su un tiro di Sandri: Galeotti blocca senza patemi. Ma bella idea del rossonero.

25' Molina prova l'eurogol in rovesciata ma si fa male nell'esecuzione.

23' Ennesimo fallo della SPAL a centrocampo. Squadra ospite molto fisica e nervosa.

22' Anche Alesi ci prova da fuori, la palla non si abbassa e finisce lontana dalla porta difesa da Galeotti.

19' Tanti cross per il Milan Futuro, SPAL sotto assedio. Per ora Galeotti gestisce bene.

18' Ianesi sguscia in area e prova a metterla dal fondo: la difesa della SPAL si rifugia in angolo.

17' Sandri sfiora il gol del vantaggio con un tiro da fuori: vola Galeotti che devia in angolo.

12' Ammonito Molina della SPAL.

11' Milan Futuro vicino al vantaggio! Imbucata per Quirini che arriva in area, Galeotti però è bravo in uscita e salva tutto. Che occasione!

7' Milan Futuro intraprendente, i rossoneri hanno approcciato l'importante sfida nel modo giusto.

4' Ci prova anche Alesi dal limite con un sinistro forte e rasoterra, la palla esce fuori di poco.

3' Bomba pazzesca di Bartesaghi da fuori, Galeotti para con un mezzo miracolo.

2' Azione personale di Ianesi in contropiede, palla a rimorchio per Sandri che però si fa deviare il tiro: corner.

2' SPAL molto aggressiva in questo avvio.

1' Si comincia! Primo pallone per i rossoneri.

- Per i play out di Serie C ci sarà anche il VAR.

- Presenti anche Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Francesco Camarda al Felice Chinetti.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan Futuro, biancoceleste per la SPAL.

Amiche e amici di MilanNews.it, a breve ci sarà il fischio d’inizio del match d’andata dei Play Out di Serie C, girone B, tra Milan Futuro e SPAL. L’andata si gioca in casa dei rossoneri, terzultimi, mentre il ritorno in casa della SPAL, quartultimi: al termine del doppio confronto chi verrà sconfitto retrocederà in Serie D. In caso di parità verrà retrocessa la squadra peggio classificata durante la regular season, quindi il Milan Futuro.

Oddo dovrà fare a meno di Camarda e Jimenez, impossibilitati a partecipare ai Play Out in quanto non hanno raggiunto le 25 presenze in distinta in Serie C durante la stagione regolare. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire l’andamento del match in questa importantissima partita per la formazione U23 dei rossoneri.

LE FORMAZIONI

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Ianesi, Traore. A disp.: Pittarella, Torriani, Malaspina, Dutu, Vladimirivo, Fall, Magni, Sia, Victor, Scotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. All. Massimo Oddo

SPAL: Galeotti, Fiordaliso, Arena, Bruscagin, Ntenda, Nador, Paghera, Calapai, Parigini, Molina, Spini. A disp.: Meneghetti, Stagni, Awua, Antenucci, El Kaddouri, Karlsso, Radrezza, Rao, Haoudi, Mignanelli, Zammarini, Bassoli, D’orazio, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.