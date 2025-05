Montolivo: "Io ho vissuto stagioni peggiori con il Milan, ma la mia squadra non aveva la qualità di questo Milan"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a Sky del Milan che mercoledì nella finale di Coppa Italia contro il Bologna ha la possibilità di vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana: "Con due trofei la stagione del Milan non potrebbe essere negativa. Il rammarico è per la qualità della rosa del Milan. Io ho vissuto stagioni peggiori con il Milan, ma la mia squadra non aveva la qualità di questo Milan. Purtroppo non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale".

Intervistato da Sky, Sergio Conceiçao ha dichiarato in vista della finale di Coppa Italia: "Da domani iniziamo a preparare la finale. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Sarà una gara diversa da quella di oggi. Le finali si devono vincere, anche giocando meno bene.