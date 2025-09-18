Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha respinto la richiesta del premier spagnolo Pedro Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive internazionali.

In un comunicato ripreso dall’agenzia Efe, il CIO ha affermato: "Sia il comitato olimpico internazionale di Israele sia quello della Palestina sono riconosciuti dal Comitato e hanno gli stessi diritti. Entrambi rispettano la Carta Olimpica". L’organismo ha poi sottolineato che gli atleti israeliano e palestinesi "hanno convissuto in pace durante i passati Giochi Olimpici di Parigi", nel villaggio olimpico.