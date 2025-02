Il Feyenoord caccia l'allenatore: il programma della vigilia

vedi letture

Il Feyenoord domani sarà avversario del Milan nell'andata dei playoff di Champions League: i rossoneri sono attesi alle 21 al De Kuip di Rotterdam, dove ci sarà l'immediato ritorno di Santiago Gimenez da avversario. La squadra olandese arriva da una vittoria nel derby cittadino, è vero, ma è stata una boccata d'aria dopo tre sconfitte consecutive. Non è un caso che ieri pomeriggio, la società abbia comunicato l'esonero del tecnico Brian Priske che aveva sostituito in estate Slot e che si trovava attualmente al quinto posto.

C'è ancora incertezza su chi sarà il tecnico ad interim per la gara di domani ma con ogni probabilità sarà Pascal Bosschaart, tecnico della squadra Primavera. Poi il Feyenoord punterà per il lungo termine a Marino Pusic che era il vice di Slot e attualmente allenatore dello Shakhtar Donetsk. Qualunque sarà la scelta, il nuovo allenatore potrà essere in panchina già settimana prossima nella gara di ritorno. Questo intanto il programma della vigilia del Feyenoord:

Ore 11 - Allenamento

Ore 14.15 - Conferenza stampa allenatore + giocatore