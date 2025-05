Perché Thiaw non gioca più? La Gazzetta prova a dare una risposta

vedi letture

Il Milan è passato alla difesa a tre in pianta stabile. Dalla trasferta in casa contro l'Udinese, il tecnico Sergio Conceicao ha optato per un cambio modulo che - visti i risultati - pare essere divenuto quelle definitivo per questo finale di stagione. A oggi sono state giocate quattro partite con questo schieramento e il ruolino di marcia parla chiaro: nove gol fatti e uno subito, che ha causato l'unica sconfitta a fronte di tre vittorie tra cui quella netta contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

Con il modulo si sono cristallizzate anche le posizioni, squadra che vince non si cambia: specialmente in difesa dove quest'anno la continuità non c'è mai stata. La linea è ormai Tomori-Gabbia-Pavlovic. A farne le spese è stato Malick Thiaw che dopo un lungo periodo di titolarità, oggi si deve accontentare della panchina. La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, questa mattina si chiede: "Perché Thiaw non gioca più?". E prova a darsi una risposta.

Malick Thiaw e Matteo Gabbia, nella confusione difensiva rossonera, sono stati di gran lunga la coppia migliore del Milan quest'anno, come ricorda la rosea. La risposta sull'esclusione del tedesco è legata solamente alle caratteristiche fisiche, come sottolinea la Gazzetta: Conceicao gioca con due braccetti veloci e aggressivi, mentre l'unico posto al centro se lo giocano proprio Thiaw e Gabbia con l'italiano che si è dimostrato sempre affidabile. A questo discorso si potrebbe legare anche una vicenda di mercato: se capisse di aver poco spazio anche l'anno prossimo, l'ex Schalke potrebbe rispondere alle lusinghe che arrivano da Premier League e Bundesliga.