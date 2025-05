Gimenez: "Quando avevo 10 anni, ho attaccato un cartoncino alla parete e ho tracciato una linea per seguire il mio percorso"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan arrivato dal Feyenoord nel corso del mese di gennaio con un investimento importante, è il protagonista della copertina dell'edizione di Sports Illustrated Mexico per il mese di maggio 2025. Per celebrare la partnership con una nota marca di telefoni messicana, il numero 7 rossonero ha ospitato per un giorno a Milano, tra Hotel e Casa Milan, il giornalista Tlatoani Carrera che lo ha intervistato, toccando tematiche come la sua meticolosità nell'allenamento, la fede e il suo inizio di percorso in rossonero.

Gimenez spiega il suo essere ordinato: "Non so dirti se sono nato così o se sono stato cresciuto così, ma semplicemente mi piace essere ordinato. Non lo faccio per un motivo particolare. È così che funziono e mi comprendo meglio. Quando avevo circa 10 anni, ho attaccato un cartoncino alla parete della mia camera e ho iniziato a tracciare una linea per seguire il mio percorso. Tutto è evoluto quando da giovane ho ricevuto il mio primo telefono cellulare, ho detto: 'Questo telefono deve aiutarmi ad avvicinarmi a dove voglio arrivare, non ad allontanarmi'".