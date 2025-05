Serie A, la classifica aggiornata: Milan nono a -6 dalla zona Europa

In attesa delle prossime sfide odierne, ecco come è la situazione in classifica:

CLASSIFICA

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 44 (35)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (34)

20. Monza 15 (34

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)