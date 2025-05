Gimenez sul rapporto con Dio: "A volte gli chiedo: 'Se vuoi regalami un paio di gol oggi...'"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan arrivato dal Feyenoord nel corso del mese di gennaio con un investimento importante, è il protagonista della copertina dell'edizione di Sports Illustrated Mexico per il mese di maggio 2025. Per celebrare la partnership con una nota marca di telefoni messicana, il numero 7 rossonero ha ospitato per un giorno a Milano, tra Hotel e Casa Milan, il giornalista Tlatoani Carrera che lo ha intervistato, toccando tematiche come la sua meticolosità nell'allenamento, la fede e il suo inizio di percorso in rossonero.

Gimenez racconta di cosa chiede a Dio anche oggi: "Sì, sì, a volte gli dico, 'Ehi, se vuoi, regalami un paio di gol oggi...' Perché, vedi, alla fine, non lo considero un amico, lo considero un padre e, alla fine, so che lui a volte ride, a volte si arrabbia e, molte volte, chiediamo qualcosa, non so se hai figli, ma, normalmente, sai che se gli dai quello che chiede, non è bene per tuo figlio, quindi, non glielo dai"