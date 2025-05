Cosa chiede Gimenez a Dio? "Che mi accenda lo spirito. Che mi lasci essere quel bambino che si divertiva sempre"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan arrivato dal Feyenoord nel corso del mese di gennaio con un investimento importante, è il protagonista della copertina dell'edizione di Sports Illustrated Mexico per il mese di maggio 2025. Per celebrare la partnership con una nota marca di telefoni messicana, il numero 7 rossonero ha ospitato per un giorno a Milano, tra Hotel e Casa Milan, il giornalista Tlatoani Carrera che lo ha intervistato, toccando tematiche come la sua meticolosità nell'allenamento, la fede e il suo inizio di percorso in rossonero.

Gimenez parla del suo rapporto con Dio e con la Fede: "Sono molto credente. Cerco di riferirmi sempre alla Bibbia. Qui ho una croce e sulla schiena ho 'accendi lo spirito'. Questo versetto parla, appunto, di quello spirito che Dio mi ha dato, che non è per i codardi, no? È per essere coraggioso. Il mio primo nutrimento è il nutrimento spirituale e il più importante. Questa è la chiave di tutto. Tutte le mattine al risveglio, mi inginocchio sul letto e prego. A volte 10 minuti; a volte due; a volte 20".

Poi continua su cosa chiede a Dio per la sua carriera: "Io gli chiedo solo che mi accenda lo spirito. È proprio che mi lasci essere quel lottatore che ero, che mi lasci essere quel bambino che si divertiva da prima. Semplicemente, è la passione che ho per il calcio, che me la risvegli, perché quando si fanno le cose con passione, queste riescono bene".