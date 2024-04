Il figlio di Ibra in gol per la Svezia U16: rete decisiva contro il Belgio

Grande serata ieri per la famiglia Ibrahimovic. Il secondogenito di Zlatan, Vincent, che gioca nelle giovanili rossonere, ieri è sceso in campo con la Svezia under 16 in un'amichevole contro i pari età del Belgio. La sfida è finita 1-0 in favore degli scandinavi e a deciderla è stato propio il figlio d'arte con un gol al 52esimo minuto.

Tra due giorni il giovane Ibrahimovic, che porta anche il cognome della madre Helena Seger, sarà impegnato in una nuova sfida con la squadra svedese, questa volta contro l'Olanda.