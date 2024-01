Il futuro di Theo Hernandez: sarà decisiva la volontà del francese

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina offre un approfondimento su Theo Hernandez, i suoi numeri e il suo rendimento. Nel pezzo si inizia a discutere anche del futuro del terzino francese. Il numero 19 ha un contratto con il Milan fino al 2026. Sicuramente è uno degli oggetti più pregiati della collezione rossonera tanto che già la scorsa estate sia il Bayern Monaco che il PSG si erano fatti avanti: tutto si era concluso con un nulla di fatto, anche perché dopo la cessione di Tonali da via Aldo Rossi non c'era urgenza di incassare.

Chiaramente quest'estate è molto probabile che la storia possa ripetersi con squadre del calibro del Bayern e del PSG a bussare alle porte del Milan per Theo. In questo scenario, secondo il CorSport, la volontà del giocatore farà la differenza. Al momento Theo sembra essere molto felice a Milanello, specialmente dopo che nell'ultimo mese ha ritrovato un rendimento da top player quale è. Per questo in estate potrebbero, di contro, anche iniziare i discorsi per un nuovo prolungamento di contratto.