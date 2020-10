Secondo Il Giornale in edicola oggi, nella gara di ieri contro il Celtic, l'unico giocatore del Milan che è apparso ancora in difficoltà è stato Sandro Tonali: il giovane regista rossonero, tra un tormentato recupero fisico e un nuovo ruolo in campo, ha bisogno di tempo per comprendere meccanismi, posizione e migliorare il passo.