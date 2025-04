Il Milan 2023/2024 di Stefano Pioli ha gli stessi punti dell'Inter di quest'anno

vedi letture

Il Milan è nono in classifica. I rossoneri, a sette giornate dal temine del campionato, sono lontanissimi dalla vetta della classifica, molto distanti dalla Champions League e quasi tagliati fuori anche dalla corsa a Europa e Conference League. I rossoneri non sono ancora arrivati a quota 50 punti e sono fermi a 48 punti. Il rammarico dei rossoneri dovrebbe aumentare, considerando che l'Inter, in testa in questo momento, ha collezionato 68 punti. L'anno scorso, a questo punto della stagione, il Milan di Stefano Pioli aveva collezionato lo stesso numero di punti.

I confronti tra stagioni non sono una scienza esatta, ma il parallelismo viene spontaneo: il MIlan di Pioli dell'anno scorso sarebbe in testa a questo campionato. Chiaramente con le dovute proporzioni. Un dato che non serve a molto se non a certificare, ancora una volta, il grave errore del club nella fase di sostituzione di Pioli, giustamente rimpiazzato dopo la fine di un ciclo ma in maniera totalmente inadeguata.