Il Milan e quella strana statistica senza Calabria in campo

Domenica pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro il Genoa dell'ex Alberto Gilardino, in una partita dove Stefano Pioli dovrà fare ancora una volta a meno di Davide Calabria, fermo per la seconda giornata consecutiva dopo il rosso rimediato durante il derby di lunedì scorso.

Un'assenza, questa, importante per quanto riguarda gli schemi di Stefano Pioli, che comunque ha sempre trovato il modo per sostituirlo in maniera egregia, ed i risultati ottenuti nel corso di questa stagione lo confermano. In cinque partite di Serie A senza Calabria in campo, infatti, il Milan ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, quella dell'U-Power Stadium di Monza. Il bottino non è dunque niente male, considerati i 10 punti conquistati sui 15 a disposizione, e l'auspicio è che domenica questo trend possa proseguire, considerata l'assenza obbligata di Calabria.