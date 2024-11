Il Milan vicino a Cabal della Juventus dopo il brutto infortunio subito

"Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo X un messaggio di vicinanza: "Auguriamo a Juan Cabal un veloce e completo recupero"

Wishing Juan Cabal a full and speedy recovery — AC Milan (@acmilan) November 14, 2024

Questo il report medico ufficiale emesso dalla Juventus dopo gli esami sostenuti dal difensore colombiano.

Arrivato alla clinica in stampelle e con un vistoso tutore, Cabal, ricordiamo, si è infortunato durante il primo allenamento con la sua Colombia, nazionale in ritiro in Argentina in preparazione dei prossimi impegni sudamericani. Già dal comunicato delle federazione si intuiva come l'infortunio potesse essere di grave entità, la cui diagnosi purtroppo è stata confermata: “Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia informa che il calciatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), non potrà proseguire il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador, valide per le qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere arruolabile per affrontare i suddetti impegni. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".