Theo costretto a dribblare Inzaghi, Sabatini: "Non capisco perché debba avere un trattamento diverso rispetto ad altri allenatori"

vedi letture

Theo Hernandez costretto a “dribblare” Simone Inzaghi per completare la sovrapposizione sul passaggio di Leao, nel derby finito 1-1 ieri sera tra Milan e Inter. Un’azione che continua a far discutere, e su cui interviene anche il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube: “Theo Hernandez ha sorpassato addirittura Inzaghi, che era lì di spalle a bordo campo. Se agli arbitri va bene così… Io di sicuro non mi metto a dire che devono ammonire, però andrebbe rispettata l’area tecnica, altrimenti che l’hanno fatta a fare?

Scusate la domanda, senza polemica nei confronti di Inzaghi, però non capisco perché debba avere un trattamento diverso rispetto ad altri allenatori. Si tratta solo di un comportamento, non di una questione tecnica o di una critica. Però è evidente che a Inzaghi viene concesso di comportarsi in maniera un po’ più ampia, diciamo così, rispetto a tanti suoi colleghi”.