Calhanoglu chiama a raccolta gli interisti: "Abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno"

Per Hakan Calhanoglu il derby è una partita ancora più particolare rispetto a quanto lo sia per gli altri. Il turco ieri ha segnato il gol dell'1-1, utile per pareggiare l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Abraham, dell'Inter e ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, condividendo delle foto mentre esulta al momento della rete e commentandole così: "Era solo la prima partita. Sono contento di aver segnato, ma adesso abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno. Forza Inter". Un messaggio chiaro a tutto il popolo nerazzurro in vista del 23 aprile.

Il tabellino di Milan-Inter 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Reijnders, Fofana (dal 42' st Bondo); Jimenez (dal 23' st Sottil), Pulisic (dal 31' st Joao Felix), Leao (dal 42' st Chukwueze); Abraham (dal 31' st Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Tomori, Terracciano, Jovic, Camarda. All.: S. Conceiçao

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck (dal 14' st Pavard), De Vrij (dal 33' st Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 14' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella, C. Augusto (dal 14' st Zalewski); Thuram, Correa (dal 45' st Berenbruch). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dimarco, Cocchi, Arnautovic, Alexiou, Aidoo, Re Cecconi. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri

Marcatori: 2' st Abraham (M), 22' st Calhanoglu (I)

Ammoniti: Hernandez, Reijnders (M), Acerbi, Bisseck (I)