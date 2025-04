Fondazione Milan ai blocchi di partenza della Milano Marathon 2025

Anche quest'anno, per la settima volta, Fondazione Milan prenderà parte alla Relay Marathon 2025, colonna portante del Charity Program della Milano Marathon, che si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per i progetti sociali delle associazioni coinvolte.

In occasione della manifestazione, Fondazione Milan correrà per "Il Milan per tutti", programma di accessibilità e inclusione che concretizza la visione e l'impegno della famiglia rossonera dentro e fuori dal campo. In particolare, quest'anno i fondi raccolti supporteranno il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS, che da oltre 40 anni promuove la loro autonomia e inclusione attraverso lo sport, con l'acquisto di un pulmino che permetterà ai giovani atleti di raggiungere i centri sportivi in cui si svolgeranno le loro attività.

Le staffette rossonere

L'appuntamento con la Relay Marathon 2025 è fissato per domenica 6 aprile, a partire dalle ore 8.30. Il percorso, lungo 42,195 km e progettato con una struttura ad anello, prevede la partenza in Piazza Duomo e l’arrivo in Via Palestro.

Quest'anno, la public charity rossonera potrà contare su un totale di 175 partecipanti, suddivisi in 42 staffette e 3 maratoneti che affronteranno l'intero percorso. A rappresentare Fondazione Milan, saranno presenti anche Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro, e 5 guide che accompagneranno gli atleti ipovedenti e non vedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano, offrendo loro l'opportunità di vivere un'esperienza unica, condividendo l'emozione di correre insieme in questa manifestazione sportiva.

Al termine della Milano Marathon, Fondazione Milan assegnerà due speciali premi ai runner rossoneri:

Premio Generosità: la staffetta che raccoglierà più donazioni per il programma "Il Milan per tutti" sarà ospite di Fondazione Milan a San Siro per assistere ad un match;

Premio Velocità: la staffetta che si aggiudicherà il primo posto per velocità avrà la possibilità di ricevere quattro Home kit 2024/25 di AC Milan.

Punto tifo, attività e promozioni dedicate

Come di consueto, Fondazione Milan sarà presente con proprio stand presso il Charity Village, che in questa edizione sarà situato in Via Marina, dove i runner rossoneri potranno usufruire dei servizi di fisioterapisti dedicati e ricevere gadget esclusivi.

Per la prima volta in assoluto, quest'anno Casa Milan diventerà un vero e proprio Punto Tifo che offrirà iniziative speciali per tifosi e appassionati. In Piazza Gino Valle, saranno proposti laboratori creativi per i più piccoli, musica e attività sportive nella nuova PUMA Cage. Sarà inoltre disponibile, in numero limitato, una serie di speciali sconti dedicati:

Casa Milan Store: 15% di sconto (non cumulabile con altre promozioni già presenti in Store e con carta CRN, né applicabile su prodotti di edizioni speciali e limitate);

Museo Mondo Milan: ingresso a 13€ anziché 21€, utilizzabile il 6 aprile dalle 12 alle 18 (ogni coupon vale un ingresso, non cumulabile con altre promozioni);

Casa Milan Bistrot: buono colazione a 5€ che comprende brioches farcita, succo di frutta e caffè, utilizzabile domenica 6 aprile.

Anche chi non prenderà parte alla corsa potrà sostenere i runner di Fondazione Milan lungo il percorso unendosi al Punto Tifo di Casa Milan e contribuire alla raccolta fondi per il programma "Il Milan per tutti" attraverso una donazione al seguente link: www.retedeldono.it/progetto/il-milan-tutti.