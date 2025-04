Paratici-Milan, Cruciani: "Il Milan aveva bisogno di un ds di categoria superiore, con esperienza ad altissimi livelli. Paratici corrisponde a questo identikit"

Settima puntata di Area Fritta, online ogni giovedì sul canale Youtube di Chiamarsi Bomber in cui gli ospiti in studio Giorgia Rossi, Giuseppe Cruciani e Fabrizio Biasin hanno dibattuto sugli argomenti più caldi del momento. Queste le considerazioni di Cruciani sul futuro di Ibrahimovic e Paratici al Milan:

"Dopo questo grande scouting in corso d'opera, che io ho sempre definito agghiacciante, con il Milan che ha deciso durante l'anno di destabilizzare ulteriormente l'ambiente e mettersi a fare questa ricerca, si è arrivati a questo nome, un nome di tutto rispetto, un grande professionista. Paratici ha fatto delle grandi cose alla Juventus, Vidal, Pogba ecc, ma ha fatto anche degli errori, come capita a tutti. Lui è un grandissimo scopritore di talenti, è un malato di calcio. Ma secondo voi veramente al tifoso del Milan interessa chi è il direttore sportivo? Il Milan aveva bisogno di un ds di categoria superiore, con esperienza ad altissimi livelli e Paratici corrisponde a questo identikit.

Cruciani prosegue

"Il problema per il Milan, al di là dei nomi che si stanno facendo per il ruolo di allenatore, è chi decide il nuovo tecnico? Paratici nuovo direttore sportivo va bene, ma devono essere definiti i compiti. È evidente a tutti comunque che l'arrivo di un ds molto forte come Paratici escluda automaticamente dalle decisioni importanti in ambito sportivo Zlatan Ibrahimovic. Si può occupare di rapporti con i giocatori... Leao? A me pare inverosimile che uno come Conceicao lo tenga fuori sapendo che gli può dare un contributo decisivo. Non penso che Conceicao sia un imbecille".