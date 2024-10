Il presidente Zangrillo conferma l'arrivo di Balotelli al Genoa

vedi letture

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva:

Su Balotelli: "Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi".

Sulle questioni della società ligure: "Innegabile che ci sia una controversia giudiziaria che investe in pieno il nostro azionista di riferimento. Fortunatamente vi è un advisor finanziario, che è una banca, che ha tutto l'interesse a garantire che l'asset Genoa possa garantirsi nella continuità. Quello che tutti noi in società, in primis AD e me stesso, stiamo cercando di lavorare per traghettare verso un futuro più sereno. Non ci è dato sapere i contenuti di questo futuro, ma mi sento di assicurare ai nostri tifosi che ci sarà, altrimenti non da coniglio, ma semplicemente prendendone atto, forse avrei già messo in atto le procedure per la mia quiescenza dal mondo del calcio. Però penso di poter dare ancora qualcosa, ovvero monitorare e favorire un percorso lineare che consenta al Genoa di riprendere quei sogni che, magari in modo un po' americano, erano stati prospettati tre anni fa".