Il regolamento del sorteggio per la compilazione dei gironi di Champions League

Si riporta di seguito il regolamento - fornito da acmilan.com - del sorteggio per la compilazione dei gironi della Champions League:

Sono 32 le squadre partecipanti, 26 qualificate direttamente e altre 6 entrate nel "seeding" tramite gli spareggi. Le 32 squadre verranno suddivise in quattro fasce: la prima fascia è composta dai campioni in carica del Manchester City, dal Siviglia vincitore dell'Europa League, e dalle altre vincitrici dei principali campionati nazionali. Nello specifico: Napoli, Barcellona, PSG, Benfica, Bayern Monaco e Feyenoord. Le altre fasce sono determinate dal ranking per club, e sono così composte: in seconda fascia Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Porto, Atlético Madrid, Inter e Lipsia.

Il Milan è inserito in terza fascia, insieme a Lazio, Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Stella Rossa, Sporting Braga, PSV Eindhoven e Copenhagen. In quarta fascia Newcastle, Union Berlino, Celtic, Galatasaray, Real Sociedad, Lens, Anversa e Young Boys. Nel format attuale, non è possibile incontrare nella Fase a gironi squadre della stessa federazione.

Gli otto gironi saranno distinti per colore: i gruppi A, B, C e D saranno rossi mentre i gruppi E, F, G e H saranno blu. Affinché i club accoppiati dello stesso paese giochino in giorni separati, quando uno dei due club viene sorteggiato in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Questi gli accoppiamenti di squadre che dovranno giocare sicuramente in giorni differenti:

Manchester City - Manchester United

Siviglia - Atlético Madrid

Barcellona - Real Madrid

Napoli - Lazio

Bayern - Dortmund

PSG - Lens

Benfica - Porto

Feyenoord - PSV

Inter - Milan

Leipzig - Union Berlino

Arsenal - Newcastle