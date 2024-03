Il Sole 24 Ore - Doc "AC Milan Investor Presentation": RedBird azionista al 58,2% con passaggio quote per 487,5 mln al nuovo socio

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la Procura di Milano cita un documento riguardante l'indagine sulla cessione del Milan da Elliott a Red Bird denominato «AC Milan Investor Presentation» che a pagina 52 spiegherebbe "come RedBird, con l'ingresso di un nuovo investitore, scenderebbe dall'attuale 99,9% al 58,2% del club, mentre il nuovo soggetto entrerebbe con il 41,7% tramite il riacquisto per 487,5 milioni dell'80% del citato `vendor loan´ - cioe' il finanziamento che la stessa Elliott aveva concesso a suo tempo a Redbird per rilevare il club".

"In conclusione - scrive la procura secondo la trasizione del Sole 24 Ore - l'analisi del documento sembrerebbe confermare che il ´vendor loan' sottoscritto tra Redbird e Elliott garantisca a quest'ultimo fondo d'investimento la proprietà di parte della società''.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC MILAN

In seguito alle ultime notizie riguardanti la perquisizione presso Casa Milan della Guardia di Finanza riguardante l'indagine sulla cessione del Club da Elliott a Red Bird, l'AC Milan ha comunicato ufficialmente quanto segue:

"In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022.

L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza.

La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente".