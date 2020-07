Il TAS pubblica le motivazioni che hanno evitato al City l'esclusione dalla Champions

Il TAS ha reso note le motivazioni che hanno evitato al Manchester City l'esclusione alle Coppe Europee. Per il tribunale di Losanna: "l'esclusione dalle competizioni UEFA non è appropriato per la mancanza di colloaborazione del Manchester City". Per questo la multa di 10 milioni di euro, un terzo della sanzione imposta dalla UEFA, è stata giudicata sufficiente. Inoltre, secondo il TAS "gli accordi di sponsorizzazione con Etihad furono negoziati ad un prezzo ragionevole. (...) Non c'è evidenza che il Manchester City avrebbe coperto alcuna violazione bastandosi sulle email trapelate".