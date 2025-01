In vendita i biglietti per il settore ospiti di Dinamo Zagabria-Milan: le info

vedi letture

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Dinamo Zagabria-Milan, sfida valevole per l’8ª giornata di Champions League in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00 presso il Maksimir Stadion (GNK Dinamo Stadium), saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Abbonati 2024/25: dalle ore 10.00 di mercoledì 8 gennaio fino alle 23.59 di giovedì 9 gennaio.

Titolari di CRN affiliati ai Milan Club: dalle ore 12.00 di venerdì 10 gennaio alle 23.59 di domenica 12 gennaio.

Titolari di CRN non affiliati ai Milan Club: dalle ore 10.00 di lunedì 13 gennaio la vendita della disponibilità residua.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Dinamo Zagabria-Milan è di 32€.

In seguito all'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto il giorno della gara.

ALTRE INFORMAZIONI

I biglietti saranno nominativi. Non sarà possibile in alcun modo cedere il biglietto. I biglietti saranno consegnati esclusivamente al possessore del voucher che dovrà anche mostrare il documento di identità e la propria tessera CRN emessa entro il 6 gennaio 2025.