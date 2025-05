Samp, paura per Niang: gli ultras lanciano fumogeni e un petardo sotto casa dell'attaccante

Continua la contestazione dei tifosi della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C, la prima nella storia del club genovese, arrivata al termine dell’ultima giornata del campionato cadetto. La scorsa notte ci sono stati attimi di tensione sotto casa di Mbaye Niang, attaccante arrivato a gennaio per risollevare le sorti dei bluicerchiati senza tuttavia riuscirci nonostante il buon inizio.

All’ex di Milan e Genoa viene imputato soprattutto la facile occasione sprecata in casa della Juve Stabia all’ultima giornata che avrebbe permesso alla Sampdoria di agguantare i play out e giocarsi le chance salvezza nello spareggio.

Mercoledì notte alcuni sostenitori della Sampdoria avrebbero fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni sotto casa dell’attaccante, che si trovava in compagnia di un altro blucerchiato come Rolando Vieira, dileguandosi comunque prima dell’arrivo di polizia e Digos. Una contestazione di pochi minuti e senza conseguenze – come riporta Genova24.it - che ha generato un po' di tensione e spavento ai due calciatori blucerchiati. Un episodio che fa da termometro alla situazione che si vive sulla sponda blucerchiata del capoluogo ligure, e in particolare all'interno della tifoseria doriana, dopo una retrocessione che era nell'aria negli ultimi mesi, ma che tutti speravano potesse evitarsi vista la situazione ingarbugliata di classifica.