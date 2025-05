MN - Ravezzani: "Questa sconfitta ha sollevato un velo su quel che si intravedeva"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.



Non ci sono ormai dubbi sull'addio di Conceiçao

"Nel mio editoriale ho parlato di una sconfitta meravigliosa, di una sconfitta che è una buona notizia. Perché alza il velo su quel che si intravedeva. Vincere la Coppa Italia avrebbe portato a dire: 'Va bene così' e sarebbe stato deleterio.

Questa sconfitta potrebbe diventare una grande vittoria se il Milan capisce due cose. La prima è che serve un grande uomo di calcio come direttore sportivo e come allenatore. La seconda è: basta con allenatori mediocri che allenano giocatori mediamente mediocri. Io capisco che il Milan non possa o non voglia permettersi grandi giocatori, perché di fatto quelli che prende sono seconde o terze scelte nel mercato europeo. Ma se tu metti insieme un gruppo di giocatori così con un allenatore di seconda-terza fascia, allora spero che questa sconfitta insegni a chiudere per un grande allenatore e un grande direttore sportivo. O almeno uno dei due".