Condò sul Milan: "In primavera doveva mettere le basi per la prossima stagione, ma non l'ha fatto"

Paolo Condò ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di SkySport24: "Il problema vero del Milan è che ha perso la primavera, vale a dire che in primavera doveva mettere le basi per la prossima stagione. Dopo l'uscita dalla Champions League poteva iniziare a programmare la nuova stagione, ma non l'ha fatto. Poi c'è stata la pantomima del direttore sportivo che è mangiato tutto il tempo che aveva il Milan per pianificare in anticipo il futuro.

Ora voglio dire questa cosa: due cuochi rovinano la minestra. Quindi o Cardinale ripaga il debito ed Elliott esce di scena oppure Elliott si deve riprendere il Milan. Questa continua necessità di fare tutto doppio, come i candidati al ruolo di direttore sportivo che hanno dovuto fare un doppio colloquio con le due anime della società, sta rovinano il club rossonero. Guardate il Napoli: dopo lo scudetto ha vissuto una stagione disastrosa, quindi sono andati da Conte, lo hanno preso e ora sono in lotta per lo scudetto. Questo è quello che doveva fare il Milan, ma non l'ha fatto".