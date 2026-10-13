Infermeria Milan, le condizioni di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers

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Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers staranno lontano dal campo per alcuni mesi: il punto sulle loro condizioni fisiche e i tempi di recupero

Il Milan ha perso nel giro di pochi giorni due giocatori che l'anno scorso erano stati titolarissimi: prima Alexis Saelemaekers e poi Matteo Gabbia. Il belga si è fatto male in allenamento, provocandosi un problema alla caviglia conseguente a un intervento chirurgico del passato; l'italiano si è fatto male dopo 16 minuti della partita contro il Sassuolo, la prima da titolare nell'arco di questa stagione. Per entrambi ci sono novità sulle loro condizioni fisiche: il punto.

MILAN, IL PUNTO SULLE CONDIZIONI DI GABBIA E SAELEMAEKERS

Nella giornata di ieri Alexis Saelemaekers si è recato in Olanda, ad Amsterdam, per un ulteriore e finale consulto sulla caviglia. Visitato dal dottor Kerkhoffs, che già operò in gennaio alla caviglia Santi Gimenez, oggi si deciderà se procedere o meno con un intervento. Nel tardo pomeriggio invece sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per Matteo Gabbia: il centrale ha subito una lesione del flessore della coscia sinistra con un interessamento tendineo. Anche per lui nei prossimi giorni un ulteriore visita specialistica che stabilirà se bisognerà passare dall'intervento chirurgico o se si potrà procedere con una terapia conservativa. In ogni caso entrambi si rivedranno nel 2027, con una stima del recupero che va dai 3 ai 4 mesi.