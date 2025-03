Infortunio Loftus-Cheek, il messaggio del Milan: "Guarisci presto, Ruben!"

Incredibile sfortuna per Ruben Loftus-Cheek che salterà la partita contro il Napoli in programma questa sera alle 20.45. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben è stato sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.

Il messaggio del Milan

Breve ma diretto messaggio da parte dell'AC Milan, che tramite i propri canali social ha voluto augurare così una buona guarigione per il numeor 8 rossonero.