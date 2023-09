Infortunio per Giroud! Problema alla caviglia al 25' di Francia-Irlanda: è uscito dal campo

Al 25esimo minuto di Francia-Irlanda arriva una brutta notizia per il Milan: Olivier Giroud, a causa di un problema alla caviglia sinistra martoriata prima da un contrasto e poi da un movimento particolare, ha chiesto il cambio uscendo dal campo, sulle sue gambe, con la scarpa in mano; al suo posto è entrato Marcus Thuram, punta dell'Inter. Sono chiaramente da verificare le sue condizioni in vista del derby di sabato 16 settembre.