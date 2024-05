Player of the season Serie A 23/24: nominati due giocatori del Milan

vedi letture

La stagione è prossima alla conclusione, e ciò significa solo una cosa: è tempo di 'Player of the season'. Come di consuetudine, la versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt ha già fatto avviare sul proprio sito ufficiale la votazione, nominando per ciascuna categoria, ovvero portieri, difensori, centrocampisti ed attaccanti, ben 6 giocatori.

Nonostante una stagione deludente, comunque, il Milan è ben rappresentato, visto che fra le nomination figurano anche due calciatori di spicco della formazione di Stefano Pioli. Fra i difensori migliori della stagione è infatti presente Theo Hernandez, autore di 5 gol e 3 assist in 30 partire, mentre fra gli attaccanti figura Christian Pulisic, che in 33 ha invece registrato 10 gol e 7 assist.