Iniziata la sessione invernale di calciomercato: ecco fino a quanto dura

Inizia oggi la sessione di calciomercato invernale. La finestra di riparazione si protrarrà fino alle 20.00 del 1 febbraio 2024. Ci sarà dunque un mese a disposizione dei club per intervenire per migliorare le rispettive rose e colmare eventuali lacune createsi nel corso della prima parte della stagione. Il Milan sarà impegnato in entrambe le direzioni.

Il Milan non potrà stare a guardare. Archiviato il ritorno di Gabbia, che dovrebbe arrivare a Milano oggi, i rossoneri dovranno necessariamente acquistare anche un altro difensore: gli infortunati sono troppi e il reparto è in emergenza. Da capire anche se si punterà su un attaccante o su un centrocampista, per quest'ultimo molto dipenderà anche dal futuro di Krunic (CLICCA QUI).

