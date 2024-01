MN - Il Fenerbahce spinge per Krunic: il Milan aspetta l'offerta. Rade separato in casa

Rade Krunic sta vivendo le ultime settimane ai margini della rosa di Pioli, una cosa che non era mai successa nei suoi precedenti anni al Milan. Sembra evidente ormai che il bosniaco stia vivendo da separato in casa a Milanello, dopo la corte sfrenata del Fenerbahce di quest'estate. Il club turco non ha ancora mollato il suo obiettivo e spingerà per il centrocampista in questo mercato di riparazione.

Il Milan, però, non vuole cedere alle advances del Fenerbahce che si sta ponendo quasi come una terza parte che andrebbe a risolvere un "problema" tra club e giocatore: i rossoneri vogliono un'offerta per il cartellino, che sia consona al valore del giocatore. In ogni caso, in attesa di sviluppi, Krunic rimane a disposizione di Pioli, tanto che domani sera contro il Cagliari sarà regolarmente in panchina.

di Pietro Mazzara