Inter, Marotta: "Zhang? Non so cosa succederà il 20 maggio"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, presente a Roma per il premio Bearzot, ricevuto da Simone Inzaghi, ha parlato della scelta di puntare sull'attuale tecnico, al terzo anno sulla panchina nerazzurra, e a ciò che potrebbe succedere a livello societario: "La scelta di Inzaghi è collettiva, ovviamente le società sono composte da professionisti e insieme abbiamo fatto questa scelta. In lui trovavamo le qualità professionali e umane, che spesso sono più importanti di quelle professionali. Abbiamo fatto questa scelta con grande tranquillità, aveva fatto bene con la Lazio. La scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica, ha dimostrato con i fatti di saper far bene ed è il profilo ideale per il presente e per il futuro dell’Inter”.

Cosa accadrà entro il 20 maggio?

“Non è una domanda a cui posso rispondere perché interessa la proprietà. Posso solo dire che ieri ho parlato con Steven Zhang, non è stato presente fisicamente ma lo abbiamo sentito quotidianamente e posso dire che è il proprietario perfetto. Sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli e la speranza è che Steven Zhang possa andare avanti. Ci sono tutti i segnali positivi per questo, la nostra situazione è molto tranquilla dal punto di vista economico. Siamo sereni e speriamo di continuare con la famiglia Zhang”.

Rimarrà all’Inter?

“Io ho un contratto che termina nel 2027, sarò alla soglia dei 70 anni e farò le valutazioni del caso, potrei provare magari un’esperienza diversa. Intanto cerchiamo di ottenere ancora successi importanti, poi vedremo cosa succederà”.