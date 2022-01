Inzaghi: "Il campo di San Siro è un problema per noi e per il Milan"

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando le due partite concluse dopo 120', Bergamo e il gol subito che poteva darci un contraccolpo. Ora ci godiamo il successo, recuperiamo energie fisiche e mentali e andiamo avanti con fiducia". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Venezia. "Il problema più grande è il campo di San Siro, sta diventando ingiocabile per noi e il Milan - ha aggiunto -. Non è una scusante, si può far meglio come sviluppo di gioco, ma da inizio gennaio non si riesce a giocare. Porta a cambiare gioco sia noi che il Milan, che gioca un grandissimo calcio. Non è regolare, penso che le società porranno rimedio. Dobbiamo comunque fare i complimenti al Venezia, visto che loro sono stati signorili a farli a noi all'andata". (ANSA).