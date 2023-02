Fonte: tuttomercatoweb.com

Continua a tenere banco la situazione di Leo Messi in Francia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mirror, qualora dovesse lasciare il PSG, la Pulce potrebbe approdare in MLS. L’Inter Miami di David Beckham infatti sarebbe in pole per assicurarsi la stella argentina.