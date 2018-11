Italdonne, Bertolini vede positivo: “Bella dimostrazione di carattere”

Dopo la sconfitta per 5-2 contro la Germania in amichevole, il ct azzurro Milena Bertolini vede il bicchiere mezzo pieno sopratutto per la rimonta effettuata nel finale di primo tempo che ha permesso all'Italia di andare negli spogliatoi sul 2-2: “Alle ragazze ho fatto i complimenti perché non capita tutti i giorni di rimontare due gol alla Germania ed è una bella dimostrazione di carattere. Ho anche detto che queste partite ci servono per capire dove dobbiamo migliorare. Quando incontri una squadra così forte, che gioca con grande intensità, esce fuori inevitabilmente qualche limite. - spiega Bertolini al sito FIGC - Ho visto cose buone e altre meno buone, dobbiamo crescere nella gestione del pallone e questo passa attraverso competenze tecniche e coraggio. Abbiamo iniziato con un baricentro troppo basso, poi nel momento in cui abbiamo reagito è andata meglio. Non dimentichiamoci comunque che avevamo di fronte una delle squadre più forti al Mondo”.