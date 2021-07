Italia, è record agli Europei: quella di ieri è la quinta vittoria di fila

Come riportato dai colleghi di Opta, l'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia. Nell’edizione di quest’anno infatti, gli uomini di Roberto Mancini hanno per ora battuto nell’ordine, Turchia, Svizzera, Galles, Austria (ai supplementari) e Belgio. Nessuna squadra ha mai fatto meglio. Eguagliate Francia (1984), Olanda (tra il 1988 e il 1992) e Repubblica Ceca (tra il 2000 e 2004).