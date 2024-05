L'obiettivo rossonero Sesko parlava così del suo idolo Zlatan

Benjamin Sesko è uno degli obiettivi più chiari per l'attacco rossonero. Il giovane attaccante classe 2003 in forza al Lipsia è da tempo sul radar di Moncada e quest'estate insieme a Zirkzee potrebbe essere uno dei principali target del Diavolo. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni lo sloveno avrebbe una clausuola da 50 milioni per essere liberato dalla squadra tedesca: una situazione che il Milan, se decidesse di andare su questo profilo come crede oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe sfruttare a suo vantaggio.

Sesko potrebbe riunirsi a Zlatan Ibrahimovic. In un'intervista rilasciata al The Guardian in ottobre, lo sloveno aveva indicato il dirigente rossonero come suo idolo: "Il mio idolo era Zlatan Ibrahimovic. Non dico che gioco come lui, ma lui si divertiva, in campo faceva quello che voleva fare. E guardo tutti i video che ho trovato su Zlatan". Poi aveva parlato anche di Erling Braut Haaland, suo predecessore al Salisburgo: "Era interessante guardarlo perché ha la mia stessa altezza e alcuni movimenti sono uguali. Puoi anche pensare di voler essere come lui, ma poi vuoi essere te stesso".