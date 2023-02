Italia U16, i convocati per la doppia amichevole con l'Albania: ci sono anche tre giovani rossoneri

MilanNews.it

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Martedì 21 febbraio (ore 17) a Tirana, e giovedì 23 febbraio (ore 12) ad Elbasan l'Italia under 16 giocherà in amichevole contro i pari età dell'Albania. Per il debutto annuale Daniele Zoratto ha chiamato 22 calciatori classe 2007, raduno fissato a domenica presso il Villaggio Azzurro di Novarello. Ecco la lista riportata da figc.it:

Portieri

Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina)

Difensori

Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Jacopo Contarini (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Siaka Diallo Khallouki (Juventus), Manuel Maffessoli (Atalanta), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti

Giacomo Arduini (Roma), Guido Della Rovere (Cremonese), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Elia Plicco (Parma)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter), Andrea Orlandi (Empoli).