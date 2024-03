Jorginho vorrebbe tornare in Italia: è in scadenza con l'Arsenal

Jorginho può lasciare l'Arsenal in estate per tornare a giocare in Italia. A scriverlo, dando ulteriori conferme riguardo a una notizia che circola già ormai da settimane, è il portale Football London, secondo il quale il centrocampista italo-brasiliano starebbe valutando un possibile ritorno in Serie A dopo l'esperienza londinese fra Chelsea e Gunners. L'ex Napoli è attualmente in scadenza di contratto e potrebbe quindi muoversi a parametro zero.

Le parole del suo agente Joao Santos

"Jorginho è in scadenza coi Gunners, parleremo con loro perché sta facendo bene. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione...".

O magari torna in Italia?

"Nel calcio è sempre così: Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto, perché dire no?"