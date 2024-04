Juve-Milan secondo Serafini: "Lo specchio delle deluse. Note positive finiscono nel reparto difensivo"

Il Milan rimane a secco per la quinta partita consecutiva. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus: per come si è messa nel secondo tempo un punto guadagnato date le occasioni per i bianconeri. Di contro una prestazione offensiva totalmente inespressiva con zero tiri in prota per il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli mantiene dunque il secondo posto ma non ritrova la vittoria che manca da Milan-Lecce di inizio aprile: da lì cinque gare senza vittoria, tra Serie A ed Europa League. Così ha parlato il giornalista Luca Serafini in studio a Milan Tv nel post partita.

Le parole di Luca Serafini sulla partita dello Stadium: "Titolo della partita? Lo specchio delle deluse. La Juventus ha punto di più, soprattutto nel finale e Sportiello è stato impegnato più volte. Una partita con tanti giocatori sotto ritmo e tanti errori tecnici. Nel Milan mi è piaciuto molto Sportiello e i due centrali, mi è piaciuto Musah per il dinamismo nonostante un errore. Le note positive finiscono un po’ qua, nel pacchetto difensivo. I tre davanti non mi sono piaciuti".