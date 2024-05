Accade oggi, 13 maggio 2012: Milan-Novara nel giorno degli addii delle leggende rossonere

On this Day, era il 13 maggio 2012 e i rossoneri ospitavano il Novara nell'ultima gara stagionale a San Siro. Una giornata speciale, commovente e dall'epilogo triste nonostante la vittoria per 2-1 firmata dai gol di Flamini e di Pippo Inzaghi, l'ultimo segnato in maglia rossonera. In quella domenica infatti, giornata davano l'addio ai colori rossoneri diverse leggende che hanno scritto pagine fondamentali della storia del Milan: Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf e Gennaro Gattuso, tutti in una volta, tra il calore dei tifosi rossoneri e il commovente saluto del pubblico