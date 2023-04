Juventus, Calvo: "Caso plusvalenze? Convinti di aver operato nel giusto"

MilanNews.it

L'uomo mercato e dirigente della Juventus, Francesco Calvo, ha parlato a Sky Sport del rinvio della sentenza sulle plusvalenze da parte del Collegio di Garanzia presso il Coni e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione in campionato al club bianconero. "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita. Oggi abbiamo vissuto in attesa, non è possibile attendere. È arrivata tardi la sentenza ma l'abbiamo vissuta con serenità".

C'è soddisfazione totale o parziale?

"C'è rammarico, il ricorso di alcuni dirigenti, dell'ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini, di Arrivabene, non è stato accolto. C'è solidarietà per loro ma c'è soddisfazione perché parte del CdA, come Nedved, ha visto accolto il ricorso. C'è soddisfazione per una classifica che non è sub judice che dà soddisfazione a noi e a chi compete contro di noi".

Avete un auspicio sui tempi?

"È prematuro, hanno detto 30 giorni sulle motivazioni. Fare ipotesi è impossibile".

Sarà un maggio intenso, tra questione plusvalenze, stipendi, rapporti con agenti. La sentenza vi farà riconsiderare l'atteggiamento sugli altri addebiti o andrete fino in fondo?

"Siamo convinti di aver sempre operato nel giusto, questa convinzione rimane al netto delle decisioni di oggi. È da gennaio che c'è stata la sentenza che abbiamo avuto massimo dialogo, col massimo rispetto".