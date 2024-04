Juventus-Milan è anche Chiesa contro Leao: i numeri a confronto

vedi letture

Juventus-Milan è senza ombra di dubbio una delle partite più seguite ed attese della stagione non solo in Italia ma anche in Europa, considerato il blasone delle due squadre ed i campioni che vestono ed hanno vestito nella storia le maglie di queste importanti compagini italiane.

Juventus-Milan oggi è anche Federico Chiesa contro Rafael Leao, forse i due giocatori più rappresentativi di questo big match che andrà in scena domani all'Allianz Stadium a partire dalle ore 18. Ma come arrivano a questa partita l'italiano ed il portoghese?

I numeri registrati fino ad ora in stagione da Chiesa e Leao in Serie A sono molto simili, anche se alla fine dei conti il numero 10 del Milan è risultato essere più decisivo del 7 della Juventus. I gol sono gli stessi, ovvero 7, ma la vera differenza sta tutto negli assist: mentre Chiesa ne ha fatti solo due, Leao ne ha serviti addirittura 9.