Kirovski è la prima mossa di Ibra: ecco quale potrebbe essere il suo ruolo

Le indiscrezioni di ieri sulla Gazzetta dello Sport trovano oggi conferma su Tuttosport: la prima mossa di Zlatan Ibrahimovic da Senior Advisor rossonero con pieni poteri sarà quella di portare a Milano Jovan Kirovski. Lo svedese aveva consociuto il dirigente quando l'americano lo aveva portato ai Los Angeles Galaxy, da direttore tecnico della franchigia di MLS. L'accordo tra Milan e Kirovski, seppur ancora non sia stato ufficializzato, è a un passo dall'essere definito. Si tratta del primo gesto in carica di Ibra che si affida dunque a una persona fidata che potrebbe avere un ruolo speciale.

Il Milan nella prossima stagione potrebbe avere la seconda squadra: una under 23 nel campionato di Serie C dove far crescere e maturare i giovani calciatori rossoneri. Pare che, qualora il progetto venga avviato, Kirovski sarà destinato a dirigere la sezione. L'americano, dunque, fungerebbe come anello di congiunzione tra la prima squadra, impersonata da Ibra, e il settore giovanile che è gestito da Vincenzo Vergine. Tutto, come detto, deve essere ancora confermato.